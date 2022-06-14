Владельца котельной обязали бережнее относиться к экологии

В Медвежьегорске установили, кто портит воздух. Прокуратуре пришлось обращаться в суд. Оказалось, что никто не контролирует выбросы вредных веществ с котельной и дымовой трубы на улице Советская, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Суд обязал организацию, эксплуатирующую котельную, принять меры и устранить нарушения природоохранного законодательства, обеспечив соблюдение концентрации предельно допустимых вредных веществ в воздухе. Также их обязали разработать программу производственного экологического контроля.

Решение суда не вступило в силу. (фото unsplash.com, Anne Nygård)