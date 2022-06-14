Мужчину отправили на испытательные работы за неуплату алиментов

Отец двух дочек год не платил алименты. Мужчина привлекался к административной ответственности, но на алиментщика это не повлияло. В отношении кемлянина завели уголовное дело, которое дошло до суда.

Суд учел позицию гособвинителя и то, что мужчина не имеет судимости. Судья назначил жителю Карелии один год исправительных работ с удержанием из заплаты 10% в доход государства, условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в прокуратуре. Приговор не вступил в силу. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)