06 сентября 2023, 16:38
Ветераны СВО смогут преподавать в школах новый предмет
Дисциплина «Основы безопасности и защиты Родины» появится в учебной программе со следующего года
В России создали центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий. Он создан на базе Государственного университета просвещения.
Ветераны СВО и боевых действий смогут преподавать в школах «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает МК.
Новый урок появится в школьной программе со следующего учебного года. // фото freepik.com/ Drazen Zigic