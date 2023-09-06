Ветераны СВО смогут преподавать в школах новый предмет

В России создали центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий. Он создан на базе Государственного университета просвещения.

Ветераны СВО и боевых действий смогут преподавать в школах «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает МК.

Новый урок появится в школьной программе со следующего учебного года. // фото freepik.com/ Drazen Zigic