В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство

В Санкт-Петербурге у школьницы в рюкзаке задымился пауэрбанк. Об этом сообщает паблик гимназии №642 Северной столицы.

Отмечается, что на перемене в рюкзаке у ученицы седьмого класса задымилось зарядное устройство. Было принято решение об эвакуации детей. Она прошла организованно, пострадавших нет.

Задымление было оперативно устранено. Сейчас уроки в гимназии продолжаются по расписанию. // Фото: unsplash.com / Reka Sarudi