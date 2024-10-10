Ветер повалил деревья и оборвал провода ЛЭП в Сортавальском районе

Штормовой ветер продолжает свирепствовать в Сортавальском районе с вечера предыдущего дня. Это привело к авариям на линиях электропередач, сообщил глава районной администрации Сергей Крупин на своей странице в соцсети.

Уже вчера вечером были устранены аварийные ситуации в населенных пунктах Кааламо, Рускеала и Гидрогородок. В настоящий момент энергетики ведут восстановительные работы в Южном, на Выборгском шоссе и в Лавиярви.

За обеспечение электроснабжения в районе отвечают две организации: АО «ПСК» и «Россети Северо-Запад».

- Прошу сохранять спокойствие, специалисты работают, ситуация находится под контролем,

— заверил Сергей Крупин.

Глава района также напомнил, что в случае отключения электроэнергии следует звонить по следующим номерам: «Россети Северо-Запад» — 4-71-80, АО «ПСК» — 4-54-57, ЕДДС — +7 964 317-51-28.

Напомним, штормовой ветер оставил без света также несколько населенных пунктов в Лахденпохском районе. По данным синоптиков, он продолжит бушевать и сегодня 10 октября. // фото: Сергей орупин/ВКонтакте