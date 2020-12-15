Верховный суд Карелии не позволил выселить пенсионерку на улицу

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 декабря Верховный суд РК поставил точку в истории выселения петрозаводской пенсионерки Людмилы Селенчик из аварийного дома, расположенного на улице Анохина, 45 а. Женщина была на волоске от того, чтобы оказаться выдворенной из собственной квартиры на улицу. Расселение аварийного жилья для нее едва не обернулось настоящей трагедией.

Людмила Селенчик проживает в маленькой квартире, площадь которой не дотягивает даже до 30 квадратных метров. Жильцы дома по Анохина 45 а добились, чтобы «деревяшка» 1948 года постройки попала в программу расселения аварийного жилья. Тогда никто не предполагал, что долгожданное расселение для некоторых может грозить принудительным выселением.

С 2019 года петрозаводская администрация приступила к расселению аварийного дома в центре карельской столицы. Собственников жилья приглашали в мэрию, чтобы выяснить, хотят ли они получить денежную компенсацию или квартиру. Людмила Селенчик утверждает, что в мэрии ее убедили написать заявление на денежную компенсацию, предупредив, что в любой момент она может передумать. Позднее она переписала заявление, указав, что хотела бы получить квартиру.

В сентябре 2019 года Селенчик получила письмо из петрозаводской администрации, в котором сообщалось, что мэрия планирует приобрести для нее жилье на вторичном рынке.

После проведения в доме оценки выяснилось, что скромная квартирка Людмилы Селенчик оценена в 1 184 400 рублей. Именно на эту сумму могла бы рассчитывать пенсионерка, если бы согласилась на денежную компенсацию.

Людмила Рейновна рассказала, что живет предельно скромно, денежных сбережений у нее нет, а за предложенную сумму нормальной квартиры не приобрести. Другими словами, вариант компенсации для пенсионерки мог обернуться либо перспективой оказаться с вещами на улице, либо переселиться в еще худшие бытовые условия, приобретя полублаг в очередном разваливающемся от времени строении. Естественно, пенсионерка наотрез отказалась от денег.

В петрозаводской администрации с пенсионеркой, видимо, решили особенно не церемониться и подали иск в суд о выселении ее из квартиры. По словам Людмилы Рейновны, для нее иск о принудительном выселении стал настоящим шоком. Еще более сильный психологический удар пенсионерка получила, когда судья петрозаводского городского суда Илона Шишкарева огласила свое решение.

8 сентября судья Шишкарева удовлетворила иск петрозаводской администрации, которая настаивала на принудительном выселении Людмилы Селенчик из аварийного дома, как было указано в иске, «путем освобождения занимаемого жилого помещения от личного присутствия и личных вещей». По решению суда, пенсионерке давали 15 дней после получения от администрации денежной компенсации на то, чтобы освободить квартиру. Парадоксально, но участвовавшая в деле прокурор поддержала иск петрозаводской администрации о принудительном выселении пожилой женщины.

Убитая горем пенсионерка все же нашла в себе силы бороться дальше и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии. Для того чтобы разобраться в этой истории, судьям Верховного суда РК потребовалось три судебных заседания.

- Честно сказать, после решения городского суда у меня опустились руки. Мне казалось, что справедливости не добиться. Но в Верховном суде Карелии судьи очень внимательно отнеслись к моему делу, действительно глубоко вникли в ситуацию,

- рассказала Людмила Рейновна.

На последнее судебное заседание пенсионерка не пошла. Ее интересы представляла юрист Татьяна Орлова.

- Я каждый раз с таблетками ходила на судебные заседания. Очень сильно волновалась. Ведь вся моя дальнейшая судьба зависела от решения суда. Но к последнему судебному заседанию эмоционально была уже на пределе. Решила остаться дома, про себя подумала: будь что будет, все равно мне уже ничего не изменить. Когда узнала, что суд отменил решение о моем выселении, чуть не заплакала от счастья,

- рассказала Селенчик.

Как сообщила Татьяна Орлова, Верховный суд Карелии отметил решение Петрозаводского городского суда о принудительном выселении Людмилы Селенчик и обязал городскую администрацию предоставить пенсионерке равноценную квартиру в благоустроенном доме. По ее словам, участвовавший в деле прокурор тоже высказался за отмену решения городского суда.

Людмила Селенчик хотела бы предостеречь граждан, которые еще только ждут расселения аварийных домов. По ее словам, если вы хотите получить жилье, а не деньги, не нужно соглашаться на уговоры чиновников и давать согласие на компенсацию.

- В мэрии уговаривают написать заявление на предоставление компенсации вместо квартиры. Говорят, что это не имеет значение, и в любой момент можно передумать. Не нужно на это вестись. Лучше сразу для себя решить, что для вас важнее – получить компенсацию или жилье. Меня в суде представитель администрации упрекнула в том, что я непоследовательна, то на деньги соглашаюсь, то квартиру требую, - заметила Людмила Рейновна.

Если жилой дом признан аварийным и попал в программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда, то собственник жилого помещение, по законодательству, имеет право выбора между квартирой или денежной компенсацией. Исключение сделано только для тех граждан, кто приобрел квартиру, когда дом был уже признан аварийным. Однако, как показывает практика, в своих желаниях лучше быть последовательным и настойчивым. В противном случае можно, как это случилось с Людмилой Селенчик, получить иск о принудительном выселении и доказывать свою правоту в суде.