29 декабря 2020, 19:30
Веревочный парк рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA приглашает в гости
Ватрушечные трассы уже подготовлены и ждут гостей на покатушки
Norway Park Карелия официально заявляет: заварушке на ватрушках в этом году - быть.
Рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA уже подготовлены трассы, Norway Park Карелия приглашаем в парк на зимние покатушки! Для максимального удобства посетителей на склоне работает подъемник, прокат ватрушек и экипировки. Рядом расположены уютный ресторан «Базилик» и стрит - фуд кафе «SLICE'N'ROLL», где можно не только отдохнуть и выпить чая, но и подкрепиться после активного катания.
В этом году погода позаботилась о крутом зимнем отдыхе.
Режим работы:
Будни: с 13.00 до 21.00
Выходные с 10.00 до 21.00.
Режим работы в канун Нового года: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 15:00 до 21:00.
Рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA! Не пропусти веселые зимние забавы!
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