Веревочный парк рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA приглашает в гости

Norway Park Карелия официально заявляет: заварушке на ватрушках в этом году - быть.

Рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA уже подготовлены трассы, Norway Park Карелия приглашаем в парк на зимние покатушки! Для максимального удобства посетителей на склоне работает подъемник, прокат ватрушек и экипировки. Рядом расположены уютный ресторан «Базилик» и стрит - фуд кафе «SLICE'N'ROLL», где можно не только отдохнуть и выпить чая, но и подкрепиться после активного катания.

В этом году погода позаботилась о крутом зимнем отдыхе.

Режим работы:

Будни: с 13.00 до 21.00

Выходные с 10.00 до 21.00.

Режим работы в канун Нового года: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 15:00 до 21:00.

Рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA! Не пропусти веселые зимние забавы!

На правах рекламы.