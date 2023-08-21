Вековое здание получило статус объекта культурного наследия

Сохранившееся вековое здание в Сортавале получило статус выявленного объекта культурного наследия.

Флигель дома евангелистской общины начала ХХ века включили в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве памятника архитектуры. Здание на улице Кирова было построено более 100 лет назад. В 1918 году в нем располагалось родильное отделение, которое курировал главврач окружной больницы Густав Йоханнес Винтер. Объект являлся флигелем дома евангелисткой общины, что отмечено на проектном плане 1900 и плане 1932 годов.

Здание включено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Постройка сохранила свои внешние объемно-пространственные характеристики.

По информации центра по госохране ОКН Карелии, на территории республики выявлено 4944 памятника истории и культуры. // фото freepik.com