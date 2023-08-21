Жители Карелии устремились в леса

Текст: Алина Гапеева

У карельских ягодников началась горячая пора. Предприниматели стараются запастись как можно больше дикоросами, а у обычных людей появилась возможность дополнительно заработать в ягодном бизнесе.

Ведерочники

На карельскую лесную ягоду всегда существовал устойчивый спрос. Не секрет, что весь труд ягодного бизнеса ложится на плечи сборщиков ягод, которые обеспечивают витаминным продуктом внешний и внутренний рынок. В Карелии таких людей немало. Они справедливо рассчитывают в летне-осенний сезон немного улучшить свое финансовое состояние. Для этого требуется приложить немалые усилия: отправиться в лес и, согнувшись в три погибели, наполнить ведра ценными ягодами. Как говорится, трудовая денежка – мозольная.

"Я каждый год собираю ягоды. Даже отпуск к ягодному сезону стараюсь подгадать. Как-никак это для меня определенная финансовая поддержка и большая помощь семейному бюджету. В нынешнее время собрать детей в школу – дело дорогостоящее",

— рассказала Надежда Филиппова из поселка Новые Пески.

Что взять с собой для успешного похода в лес? Аммуниция простого «ведерочника» состоит из удобной одежды, резиновых сапог и ведерка. Стоит уточнить, что велосипед (как минимум) и ручной комбайн необходимы: много ли соберешь без специального приспособления и много ли унесешь на собственном горбу? Как правило, близлежащие плантации в первую очередь подвергаются набегам сборщиков, приходится отправляться на дальные угодья.

Надежда собирает в день по 10-12 килограммов черники, а если оценить эту работу в деньгах, то получится 1200-1300 рублей.

— Труд каторжный, а ягоды, судя по расценкам, дешевые, стоят недорого. Буду ждать, когда цена вырастет. Мне деваться некуда – на одну зарплату с двумя детьми не проживешь, — сделала вывод женщина.

Из карельских лесов и болот местные жители несут результаты своего «горбатого» труда в приемные пункты. В некоторых селениях такие точки есть, но не везде. Причина проста: население в деревнях и селах в основном составляют пенсионеры. Многие уже не в состоянии вкалывать, как лошадь. Как-никак труд на лесных плантациях требует здоровья и сил.

«На молодежь надежды мало. Они мест ягодных не знают, да и не будут кормить комаров за копейки. Вот раньше за ягодами бегали толпами. Кто-то умудрялся за сезон даже заработать на мебель или машину», — вспоминают мои собеседники, бывалые сборщики.

«Я три года занимаюсь приемкой ягод от населения на дому. Прошлые года люди активнее несли ягоды. А в этом году – глухо совсем, ягод с начала лета так и не поступало»,

— говорит Наталья Белых.

Получается, что в деревнях и селах мода на ягодный бизнес постепенно проходит.

Главный запасник

Многие, наверное, не знают, что у нас в Карелии находится одна из крупнейших компаний, специализирующаяся на заготовке и очистке дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав и березового сока. Так вот там заверили, что заготовка сырья идет в полном объеме.

Неустойчивая северная погода последних двух лет отразилась на урожайности дикоросов: морошки, черники и брусники уродилось совсем мало, поэтому бизнесмены устанавливают специальные расценки на закупку дикорастущих продуктов, которые способны заинтересовать частников.

"С середины июля началась приемка черники по 120 рублей за килограмм в любых объемах. При этом цена на чернику еще будет расти. Несмотря на довольно высокую цену, в этом году морошку нам не носили. Уточню, что в прошлом году ее принимали по 430 рублей за килограмм. Сейчас много ягод везут из Олонецкого и Питкярантского районов. Ждем поступления дикоросов из северных районов Карелии",

— говорит Владимир Романчук, генеральный директор предприятия.

Со слов руководителя компании, в начале двухтысячных годов было решено построить в центре Северо-Западного региона цех по заготовке, очистке и переработки даров леса. Выбрали Пряжу. Выгодное географическое расположение перерабатывающего завода дает свои преимущества: сюда везут ягоды не только из Карелии, а также из Пскова, Новгорода, Тюмени, Кирова, Мурманска и многих других российских городов.

Еще пару лет назад новый заводик служил лишь как перевалочная база продукции. После установки дополнительного оборудования появилась возможность очищать и замораживать грибы, дикорастущие и садовые ягоды.

Руководство предприятия убеждено, что перерабатывающий завод будет расти и расширяться. В настоящее время ведутся внутренние работы помещений и благоустройство прилегающей территории. Благодаря появлению новых рабочих мест уже несколько жителей поселка нашли работу, они заняты переработкой сырья. Так что появление предприятий, обрабатывающих и заготавливающих дикоросы, выгодно не только сборщикам.

Путь ягод

У каждой хозяйки есть свои рецепты заготовки ягод, интересно было узнать, как же заготавливают ягоды в промышленных масштабах.

Как рассказал Владимир Романчук, прежде чем лесные ягоды попадут на прилавки магазинов в виде варенья, джемов, протертой смеси и т. д., они должны пройти долгий путь переработки. В проведении отдельных технологических операций ягодного сырья есть свои особенности.

В первую очередь ягоды проходят первичный контроль. Работники компании проверяют их на качество. По норме, они должны быть зрелыми и рассыпчатыми. При этом допускается наличие посторонних примесей – листиков, кусочков мха и веточек – сосем немного. Специалисты утверждают, что так ягода будет лучше храниться.

Дальше ягоды проверяют на наличие радиационного загрязнения радиометром, так что будьте уверены, свой путь к покупателю продолжают только чистые дары леса.

После этих проверок ягоды отправляются на шоковую заморозку. При температуре минус 30 градусов Цельсия (и ниже) они становятся как каменные. Основные достоинства шоковой заморозки – это сохранение вкуса, структуры и пищевой ценности продуктов (без консервантов и усилителей вкуса). Так продукция может храниться в больших емкостях очень долго, до нескольких лет.

— Потом замороженная ягода поступает в приемный бункер, из него через дробилку на вибросито, где удаляется основная часть листьев. Далее по шнеку сырье попадает в воздушный сепаратор, отделяющий палки и ветки, после него поступает во фризер, который домораживает ягоду. На следующем этапе происходит отделение плодоножек, далее — в еще один воздушный сепаратор и полировщик, удаляющий примороженные листья. На финальной стадии происходит расфасовка и упаковка. И наступает момент отгрузки продукта покупателю, — сыпала профессиональными терминами сотрудница компании Анастасия.

Как видим, от леса до готовой банки ягоды проделывают немалый путь. Каждый год предприятие заготавливает свыше 4000 тонн ягод. Как здесь говорят, европейские санкции против России никак не повлияли на рынок сбыта продукции.

"Карельская ягода востребована внутри страны и даже в Китае. У нашей брусники и клюквы вкус насыщенный. В центральной части России просто не растут ягоды такого качества",

— утверждает Владимир Романчук.

Сезон ягод и грибов в самом разгаре. До наступления осенних заморозков осталось не так много времени, поэтому сейчас главная задача предпринимателей — сделать для страны запас ценного продовольственного ресурса. В лесных ягодах нуждаются многие производства, где из них готовят пюре, мармелад, пастилу, соки, йогурты, конфеты, пирожные, торты… Так что открывая рот, чтобы съесть мармеладку, вспомните женщин и мужчин Карелии, которые в любую погоду идут в лес с ведерками, корзинками, коробами.

Напоминаем, Министерство природных ресурсов и экологии Карелии установило сроки заготовки лесных ягод. Они указаны в приказе от 27.07.2023 года № 1534 и. о. министра Алексея Павлова «Об установлении сроков заготовки пищевых лесных ресурсов».

По бруснике: по муниципальным районам Республики Карелия - Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский, Костомукшский городской округ — с 28 августа. В остальных районах сезон сбора брусники уже открыт.

По клюкве: по муниципальным районам Республики Карелия - Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Костомукшский городской округ — с 23 сентября.

По муниципальным районам Республики Карелия - Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский — с 16 сентября. // Фото Алина Гапеева, Владимир Романчук