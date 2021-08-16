Вдова Петра Мамонова попросила о помощи, ее затравили в Сети

Рок-музыкант, поэт и актер Петр Мамонов недавно умер от коронавируса. Его вдова обратилась в Фонд защиты городских животных с просьбой о помощи. Она не может заботиться о четвероногих подопечных покойного мужа, написала в Facebook руководитель фонда Екатерина Дмитриева.

Она объяснила, что осиротела не только Ольга Мамонова, но и 20 кошек и одна собака, которые жили в доме музыканта. Он был верующим и скромным человеком, не нажил больших денег. Поэтому вдова не может содержать питомцев.

Дмитриева уточнила, что женщина до сих пор лечится от коронавируса. Но усыплять животных не может.

«Мы надеемся, что поклонники и друзья Петра Мамонова не останутся в стороне и помогут нам информационно, кормами, средствами, адресно. Все собранные средства будут потрачены исключительно на животных Петра Николаевича», - написала глава фонда.

Однако вскоре в ее аккаунте появилась другая запись. Дмитриева заявила, что фонд вынужден закрыть сбор.