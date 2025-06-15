15 июня 2025, 09:23
Три человека находятся в больнице после ДТП в Медвежьегорском районе
Самые серьезные травмы получила пожилая пассажирка
Фото: ГИБДД Карелии
Появилась дополнительная информация о вчерашнем ДТП на автодороге А-119 «Вологда-Медвежьегорск».
По предварительной информации, 49-летний водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь в сторону Медвежьегорска, совершил съезд в левый по ходу движения кювет.
Как сообщила ГИБДД Карелии, в автомобиле также находились две женщины 48 и 76 лет. Все находившиеся в машине госпитализированы. Самые серьезные травмы получила пенсионерка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.
Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП. © «Петрозаводск говорит»