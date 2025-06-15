Три человека находятся в больнице после ДТП в Медвежьегорском районе

Появилась дополнительная информация о вчерашнем ДТП на автодороге А-119 «Вологда-Медвежьегорск».

По предварительной информации, 49-летний водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь в сторону Медвежьегорска, совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

Как сообщила ГИБДД Карелии, в автомобиле также находились две женщины 48 и 76 лет. Все находившиеся в машине госпитализированы. Самые серьезные травмы получила пенсионерка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП. © «Петрозаводск говорит»