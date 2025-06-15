15 июня 2025, 09:23
Происшествия

Три человека находятся в больнице после ДТП в Медвежьегорском районе

Самые серьезные травмы получила пожилая пассажирка
Аварийный автомобиль в кювете.
Фото: ГИБДД Карелии

Появилась дополнительная информация о вчерашнем ДТП на автодороге А-119 «Вологда-Медвежьегорск».

По предварительной информации, 49-летний водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь в сторону Медвежьегорска, совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

Как сообщила  ГИБДД Карелии, в автомобиле также находились две женщины 48 и 76 лет. Все находившиеся в машине госпитализированы. Самые серьезные травмы получила пенсионерка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП. © «Петрозаводск говорит»

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Карелия
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