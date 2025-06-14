«Фольксваген Тигуан» вылетел с трассы в Карелии в лес, двое в больнице

В Медвежьегорском районе разбился автомобиль «Фольксваген Тигуан». Как сообщили в госкомитете Карелии по безопасности, ДТП произошло на 604 км трассы «Медвежьегорск – Вологда» под Повенцом.

Сигнал об аварии спасателям поступил в 15:36. По непонятной причине автомобиль «Фольксваген Тигуан» вылетел с трассы в лес. Судя по кадрам, деревья даже немного придавили машину.

В аварии пострадали два человека, их госпитализировали в районную больницу. © «Петрозаводск говорит»