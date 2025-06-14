14 июня 2025, 15:22
Прокуратура подключилась к истории с избиением маленькой девочки
Ребенка с тяжкими травмами госпитализировали в Петрозаводске
фото unsplash.com
Прокуратура Петрозаводска взяла на контроль уголовное дело, которое возбудили по факту избиения маленького ребенка. Сообщалось, что у двухмесячного ребенка сотрясение головного мозга.
Как уточнил надзорный орган, дело завели по статье п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».
Следователи считают, что мать девочки в состоянии алкогольного опьянения причинила малышке телесные повреждения в квартире в переулке Широкий. Ребенка госпитализировали.
«Постановление о возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором законным и обоснованным», - пояснили в городской прокуратуре. Обстоятельства произошедшего устанавливают. © «Петрозаводск говорит»