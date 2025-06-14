Избиение грудничка в Петрозаводске стало уголовным делом

Двухмесячная девочка попала в больницу с сотрясением головного мозга. Предположительно, руку на малышку могла поднять ее мать, которой плач ребенка мешал весело проводить время.

Грудного ребенка с телесными повреждениями забрали 13 июня из квартиры в Октябрьском районе Петрозаводска.

Следователи завели уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Следователи осомтрели квартиру, а мать малышки забрали на допрос. Обстоятельства травмирования ребенка устанавливают.