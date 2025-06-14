14 июня 2025, 14:43
Происшествия

Избиение грудничка в Петрозаводске стало уголовным делом

Следователи пытаются узнать, как двухмесячный ребенок мог получить травмы
младенец
фото freepik.com/ onlyyouqj

Двухмесячная девочка попала в больницу с сотрясением головного мозга. Предположительно, руку на малышку могла поднять ее мать, которой плач ребенка мешал весело проводить время. 

Грудного ребенка с телесными повреждениями забрали 13 июня из квартиры в Октябрьском районе Петрозаводска. 

Следователи завели уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Следователи осомтрели квартиру, а мать малышки забрали на допрос. Обстоятельства травмирования ребенка устанавливают.

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Избиение
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сотрясение головного мозга
уголовное дело
грудной ребенок