Бастрыкин запросил доклад об избиении грудничка в Петрозаводске

Глава Следственного комитета РФ дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Е. Ефанову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах причинения телесных повреждений двухмесячному ребенку в Петрозаводске.

Следственными органами СК России по Республике Карелия по данному факту возбуждено уголовное дело.

Доклад о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней будет представлен в центральный аппарат ведомства.

Девочка остается в больнице с сотрясением головного мозга. © «Петрозаводск говорит»