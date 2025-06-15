15 июня 2025, 10:48
Бастрыкин запросил доклад об избиении грудничка в Петрозаводске
Избитая матерью девочка находится в больнице
Фото: Freepik
Глава Следственного комитета РФ дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Е. Ефанову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах причинения телесных повреждений двухмесячному ребенку в Петрозаводске.
Следственными органами СК России по Республике Карелия по данному факту возбуждено уголовное дело.
Доклад о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней будет представлен в центральный аппарат ведомства.
Девочка остается в больнице с сотрясением головного мозга. © «Петрозаводск говорит»