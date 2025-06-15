15 июня 2025, 10:48
Происшествия

Бастрыкин запросил доклад об избиении грудничка в Петрозаводске

Избитая матерью девочка находится в больнице
младенец
Фото: Freepik

Глава Следственного комитета РФ дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Е. Ефанову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах причинения телесных повреждений двухмесячному ребенку в Петрозаводске.

Следственными органами СК России по Республике Карелия по данному факту возбуждено уголовное дело.

Доклад о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней будет представлен в центральный аппарат ведомства.

Девочка остается в больнице с сотрясением головного мозга. © «Петрозаводск говорит»

 

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