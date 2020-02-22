Важеозерский монастырь в Карелии отметил 500-летие

22 февраля Важеозерскому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю исполнилось 500 лет. По случаю знаменательной даты в Олонецком районе прошли торжественные богослужения; в торжествах принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

В начале мероприятия губернатор вручил почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия» настоятелю Важеозерского монастыря архимандриту Илариону.

– Ваша кропотливая работа по восстановлению обители оставляет неизгладимый след в сердцах после посещения этого исторического места. Пусть Важеозерская обитель процветает и остается одной из жемчужин Русского Севера! – цитирует Артура Парфенчикова пресс-служба правительства.

Сейчас в обители действует четыре храма. Возрожден скит, основанный в 1904 году в честь святителя Митрофана Воронежского, организовано собственное производство хлеба. Ежегодно монастырь посещают тысячи паломников.

В 2020 году продолжатся работы по воскрешению исторического наследия монастыря: планируется написать иконостасы для летнего Преображенского и зимнего Всехсвятского храма, восстановить братский корпус. К юбилейной дате будет проведен ремонт 12-километрового подъезда к монастырю от федеральной трассы «Кола». Кроме того, скоро будет выпущена книга о монастыре, а также брошюры для гостей и паломников.