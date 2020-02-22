Шествие с абсурдными лозунгами состоится в Петрозаводске

Власти Петрозаводска согласовали проведение Монстрации 1 мая 2020 года. Об этом сообщил организатор акции Кирилл Прохоров.

По его словам, проблем с согласованием Монстрации не возникло. Акцию обозначили как культурно-массовое мероприятие численностью до 500 человек. Участники пройдут по Онежской набережной от ротонды до памятника Петру I. Как сказал Кирилл Прохоров, в прошлом году на Монстрацию явились всего 50 человек, но сейчас организаторы рассчитывают на большее количество участников.

Монстрация – это массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. Как правило, лозунги носят подчеркнуто абсурдный характер, однако за этой абсурдностью зачастую кроется глубокий смысл. Монстрация не заявляется как политическая акция, но в различных городах власти пытаются мешать ее проведению, а участников иногда задерживают. Первая Монстрация была организована в Новосибирске в 2004 году.

Фото: vk.com/monstration_ptz