В ЖК «Гармония» снова можно купить квартиру

ЖК «Гармония» - прекрасное место для счастливой семейной жизни. На днях стартовали продажи нового дома № 26.

В доме всего пять этажей (как и во всем жилом комплексе) и 30 квартир: только трёх и четырехкомнатные, со светлыми помещениями и большими окнами.

Планировочные решения отлично зарекомендовали себя в предыдущих домах проекта: выделенные детские, раздельные и дополнительные санузлы, вместительные гардеробные и гостеприимные кухни-гостиные. Просторные остекленные балконы позволяют обустроить лаунж-зону или место для спортивных тренировок.

На цокольном этаже дома расположатся кладовые, в которых можно хранить автошины, санки, велосипеды и коляски. Такое бережное хранение обеспечит долгий срок службы вещей и освободит пространство квартиры для жизни.

Не смотря на невысокую этажность, проектом предусмотрен качественный малошумный лифт с плавным ходом от фирмы «OTIS». Отделка шахты лифта керамогранитом, ограждения из нержавеющей стали, светлая широкая входная группа и, конечно, эффектное остекление всего подъезда с первого до последнего этажа придает респектабельность дому и статусность его жильцам. Красиво будет не только в квартире, но и по пути до неё!

Вопреки ожиданиям, стоимость коммунальных платежей будет невысокой ввиду использования автономной крышной газовой котельной для отопления и горячего водоснабжения, а также благодаря возможности регулировать интенсивность обогрева и высокой энергоэффективности самого дома.

В микрорайоне уже есть магазины, аптеки, пункт выдачи заказов OZON, остановки общественного транспорта, новый детский сад, завершается строительство школы, благоустроенный Новодревлянский сквер, а также свой выход к лыжной трассе «Фонтаны». В этом году началось строительство двух новых автомагистралей: по улице Оборонной (от Лососинского шоссе до улицы Новоселов), и по улице Новоселов (от Оборонной до Хейкконена). Их строительство должно завершиться в этом году.

ЖК Гармония – это экологически-чистый район, окруженный лесным массивом, что позволяет детям и взрослым быть ближе к природе, не уезжая при этом из города.

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