В январе в Карелии произошло больше преступлений, чем годом ранее

В первый месяц нового года в Карелии произошло на 203 преступления больше, чем в январе 2019 года. Всего зарегистрировано 1102 преступления, сообщает прокуратура.

Отмечается, что удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 20,1 % (222). С 13 до 11 снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Больше половины преступлений (60,2%) составляют хищения.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 66,7 % выросло число выявленных преступлений экономической направленности. Отмечается рост на 137,5 % количества преступлений коррупционной направленности (19).

Также было зарегистрировано 237 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Ущерб составил 53 млн 448 тысяч рублей, что на 44,6% больше аналогичного показателя 2019 года.