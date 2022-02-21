В ВОЗ предположили, что пандемия может закончиться в этом году

Пандемия коронавируса может завершиться уже в этом году. Такой прогноз дала спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, ее слова приводит ТАСС.

Существует вероятность того, что после волны омикрона в мире не будет больших всплесков заражений, пояснила Вуйнович. По ее словам, такая ситуация не означает, что вирус полностью уйдет.

Тем не менее, есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда омикрон-штамм обойдет весь земной шар, добавила Вуйнович. Фото pixabay.com/geralt