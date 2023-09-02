В воскресенье в Карелии будет дождливо, но по-прежнему тепло

Синоптики регионального гидрометцентра рассказали о погоде в воскресенье, 3 сентября. В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +16,+18. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +20;

В Кондопоге ночью +11, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +19;

В Олонце ночью +11, днем +20;

В Пудоже ночью +11, днем +22;

В Сегеже, Сортавале ночью +11, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +19. // фото «Петрозаводск говорит»