Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии

По данным Гидрометцентра России, ухудшение погоды ожидается в Карелии в субботу, 2 сентября. Предупреждение о непогоде будет действовать до 21:00. Для республики установлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, которую прогнозируют местами, следует из данных прогностической карты предупреждений для регионов СЗФО.

После девяти часов вечера и до вечера 4 сентября оповещений о непогоде не потребуется.

Судя по сообщениям в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», яркие вспышки света на горизонте при отдаленной грозе наблюдались в минувшую пятницу. В частности, из Петрозаводска было видно зарницы в Пудожском районе, гроза подступала и к Олонецкому.

В Мурманской и Архангельской областях действует оранжевый уровень опасности из-за риска лесных пожаров. // фото freepik.com/ Jplenio1