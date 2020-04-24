Владимир Путин отметил в своем указе трех карельских судей

22 апреля был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении судей. Среди длинного списка назначений есть три судьи из Карелии.

Председателем Костомукшского городского суда назначен Владимир Гельфенштейн. Судьями Верховного суда Карелии стали председатель Медвежьегорского районного суда Сергей Кутузов и судья петрозаводского городского суда Наталья Маненок.

Интересно, что именно Наталья Маненок в ноябре 2017 года вынесла обвинительный приговор известному петрозаводскому бизнесмену, экс-сенатору российского парламента, экс-депутату ЗС РК Девлетхану Алиханову. Многие наблюдатели считали, что уголовное дело в отношении Алиханова имеет политический подтекст.

В декабре 2018 года президиум Верховного суда России оправдал Алиханова, отменив обвинительный приговор. Бизнесмена выпустили из-под стражи. Но, спустя две недели, президиум Верховного суда России в том же составе отменил собственное решение, повергнув в шок многих юристов страны столь беспрецедентным шагом.