24 апреля 2020, 11:44
Общество

Владимир Путин отметил в своем указе трех карельских судей

В Верховный суд Карелии перешли судьи из Петрозаводска и Медвежьегорска

22 апреля был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении судей. Среди длинного списка назначений есть три судьи из Карелии.

Председателем Костомукшского городского суда назначен Владимир Гельфенштейн. Судьями Верховного суда Карелии стали председатель Медвежьегорского районного суда Сергей Кутузов и судья петрозаводского городского суда Наталья Маненок.

Интересно, что именно Наталья Маненок в ноябре 2017 года вынесла обвинительный приговор известному петрозаводскому бизнесмену, экс-сенатору российского парламента, экс-депутату ЗС РК Девлетхану Алиханову. Многие наблюдатели считали, что уголовное дело в отношении Алиханова имеет политический подтекст.

В декабре 2018 года президиум Верховного суда России оправдал Алиханова, отменив обвинительный приговор. Бизнесмена выпустили из-под стражи. Но, спустя две недели, президиум Верховного суда России в том же составе отменил собственное решение, повергнув в шок многих юристов страны столь беспрецедентным шагом.

Обсудить
просмотр
166688
Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
новости петрозаводска
Владиимр Путин
указ президента
Верховный суд Карелии
медвежьегорский районный суд
костомукшский городской суд
петрозаводский городской суд
наталья маненок
Давлетхан Алиханов
сенатор от Карелии
депутат ЗС РК
президиум верховного суда россии