В Суоярви возобновил работу городской бассейн

В Суоярви долгожданное событие: открылся городской бассейн. Ровно год жители города и близлежащих населенных пунктов ждали выхода на плавательные дорожки.

В марте 2020 года в спортивном учреждении начался капитальный ремонт чаши бассейна. Работы были закончены в срок и с должным качеством. На восстановление было затрачено более 2 млн рублей.

По плану бассейн должен был возобновить работу в феврале. Однако на поступившую в чашу воду смотреть без слез было невозможно. Как отметила директор спортивной школы Ольга Замореняк, вода поступила в чашу ржавая, безобразного качества. Система очистки песочным фильтром работала на полную мощь.

Сегодня первыми в бассейн занырнули ребята группы спортивной подготовки отделения плавания. Юные плавцы отметили, что водичка теплая и мягкая. Вместе с бассейном в спортивной школе открылась и сауна.