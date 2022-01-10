В Суоми опровергли сообщение об обмане при трудоустройстве почтальоном

После выхода на нашем сайте публикации, в которой рассказывалось о том, что некие предприниматели хотят обмануть жителей Карелии, предлагая работу почтальонами в Финляндии, жилье и заманчивые условия, с нашей редакцией связался представитель фирмы Henkilöstöpalvelu Heimo Oy Дмитрий Ендоуров, как раз-таки набирающей сотрудников.

По убеждению представителя финского работодателя, некто попытался оклеветать их компанию своим сообщением в соцсети.

Дмитрий пояснил, что 7 января разместил пост о вакансиях разносчиков утренней почты в Финляндии. После этого появился некий человек, который раскритиковал этот пост в группе и высказал мнение, что это мошенники и обман.

Пост разошелся по всем редакциям. По мнению Дмитрия, неизвестный человек напугал всех и теперь люди боятся обращаться по поводу вакансии почтальонов. Представитель финской стороны заверил, что фирма на данном этапе заинтересована в рабочей силе из Карелии. А всех, у кого возникнут вопросы, Дмитрий предложил связываться с ним по номеру +358-4479-50950, чтобы убедиться, что ни о каком мошенничестве не идет речи. (фото pixabay.com, Anne-Onyme)