В Финляндии начался прием заявлений в вузы

5 января в Суоми стартовала подача заявлений от абитуриентов в высшие учебные заведения.

Первый общенациональный набор продлится две недели, сообщает Yle.fi. Он касается 322 учебных программ на иностранном языке, а также учебы в столичном Университете искусств.

В марте пройдет второй набор. Абитуриенты смогут подать заявления в университеты и институты прикладных наук. Подача заявлений будет открыта на обучение на финском и шведском языках. (фото pixabay.com, bearinthenorth)