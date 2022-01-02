20 лет назад Финляндия простилась с маркой

Первого января 2002 года марки остались в прошлом, и Финляндия перешла на новую валюту. Экономисты до сих пор придерживаются разного мнения о том, принес ли евро для страны больше пользы или вреда. Об этом пишет новостная служба Yle.

20 лет назад жители Финляндии стояли в очередях за новой валютой. Многие хотели первыми подержать в руках евро, но некоторые были не рады изменениям. Многие считают, что отказавшись от марки, страна отказалась от независимости.

Новая валюта была смелым экспериментом или, можно сказать, даже прыжком в неизвестность. У экономистов до сих пор разные мнения о том, принес ли евро Финляндии больше пользы или вреда.

- Я бы сказала, что преимуществ больше, но, конечно, есть и недостатки, - говорит руководитель отдела исследований из банка Danske Bank Хейди Шауман.

- Я бы сказал, что в целом больше минусов,

- заявляет, в свою очередь, экономист Сикстен Коркман.

- Мы столкнулись с негативными изменениями в экономике - падением Nokia и бумажной промышленности, трудностями с экспортом в Россию. Это были проблемы, касающиеся именно Финляндии. Жизнь была бы проще, если бы у нас была своя валюта, которая позволяла бы делать разные маневры, - отмечает Коркман.

Как считают экономисты, больше всего пользы новая валюта принесла небольшим компаниям, занимающимся экспортом продукции в страны еврозоны, так как исчез валютный риск.

- Да, я думаю, что евро будет надежнее, потому что «детские болезни» уже позади и уроки усвоены, - говорит Коркман.

Другие экономисты тоже сегодня оптимистичнне смотрят в будущее, а к числу успехов относят тот факт, что евро сблизил Финляндию с другими странами Европы. // Фото: Sari Gustafsson / Lehtikuva