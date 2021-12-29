Финляндия ввела новые ограничения на въезд

Финляндия ввела новые временные ограничения для приезжающих в страну. С 28 декабря от них требуют не только сертификат о вакцинации, но и тест на коронавирус, цитирует ТАСС сообщение финского МВД.

Анализ на ковид должен быть сделан не менее чем за 48 часов до въезда в Финляндию.

Это решение госсовета страны, оно вступило в силу 28 декабря и продолжит действовать до 16 января. Ограничения в первую очередь затронут гостей из других стран. // Фото: kostiolavi/Pixabay.com