Бой медведей в Финляндии поразил пользователей интернета

Житель Финляндии Киммо Мякиранта снял на видео впечатляющий бой двух медведей. Любитель природы разместил ролик на YouTube и заработал миллионы просмотров.

В кадре два больших бурых медведя меряются силами около дерева. Это выглядит захватывающе и очень устрашающе. Самое удивительное, что пострадавших в этой схватке не было.

Пользователи в комментариях написали, что если бы хищники остановились и заметили оператора, все могло бы закончиться трагично.