25 декабря 2021, 15:54
Финляндия

Бой медведей в Финляндии поразил пользователей интернета

Финский любитель природы снял схватку огромных хищников в лесу

Житель Финляндии Киммо Мякиранта снял на видео впечатляющий бой двух медведей. Любитель природы разместил ролик на YouTube и заработал миллионы просмотров.

В кадре два больших бурых медведя меряются силами около дерева. Это выглядит захватывающе и очень устрашающе. Самое удивительное, что пострадавших в этой схватке не было.

Пользователи в комментариях написали, что если бы хищники остановились и заметили оператора, все могло бы закончиться трагично.

- Я впечатлен крепкостью шкуры медведей. Представьте себе, если бы подрались двое людей. В первые несколько секунд все было бы в крови и кишках, - изумился один из комментаторов.  // Фото, видео: Mäkiranta / YouTube.com

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Метки: 
Финляндия
медведи
природа