25 декабря 2021, 15:54
Бой медведей в Финляндии поразил пользователей интернета
Финский любитель природы снял схватку огромных хищников в лесу
Житель Финляндии Киммо Мякиранта снял на видео впечатляющий бой двух медведей. Любитель природы разместил ролик на YouTube и заработал миллионы просмотров.
В кадре два больших бурых медведя меряются силами около дерева. Это выглядит захватывающе и очень устрашающе. Самое удивительное, что пострадавших в этой схватке не было.
Пользователи в комментариях написали, что если бы хищники остановились и заметили оператора, все могло бы закончиться трагично.
- Я впечатлен крепкостью шкуры медведей. Представьте себе, если бы подрались двое людей. В первые несколько секунд все было бы в крови и кишках, - изумился один из комментаторов. // Фото, видео: Mäkiranta / YouTube.com