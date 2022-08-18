В страшной аварии на «Сортавале» погиб один человек и пострадали двое

Вечером 17 августа на 102-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, около поселка Малая Горка столкнулись автомобили «Рено» и «Субару». Транспортные средства сильно искорежило.

В результате аварии погиб 67-летний водитель «Субару». Пассажир этого автомобиля и водитель «Рено» получили травмы и были госпитализированы в больницу Приозерска.

Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» / vk.com