Названа стоимость школьного набора первоклассника

Базовый набор первоклассника, куда вошли одежда, обувь и школьные принадлежности, обойдется родителям в более чем 20 тысяч рублей.

Причем школьный набор для девочки в разы дороже, следует из данных Росстата. Набор первоклассника-мальчика обойдется родителям в 22 тысячи 298 рублей, первоклашки-девочки – в 26 тысяч 838 рублей 47 копеек. В сравнении с июлем 2021 года собрать в школу мальчика стало дороже на 13,91%, девочку - на 11,25%, пишет ТАСС со ссылкой на статистиков.

В наборе для мальчика - две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, ботинки и кроссовки. Для девочек - два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, колготки, носки и гольфы, летние туфли, ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников. Самыми дорогими товарами стали ранец и зимние ботинки. (фото unsplash.com, note thanun)