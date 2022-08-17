Россия оказалась мировым лидером по числу камер на дорогах

В мире установлено 105 622 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения установлено на всей планете, следует из данных всемирной базы данных камер контроля скорости.

Эксперты посчитали количество камер в 107 странах, две трети (62 829) расположены в Европе. А лидером по количеству средств фиксации является Россия. Из 18 393 дорожных камер 13 212 следят за скоростным режимом, а 2842 контролируют проезд на красный, сообщает Motor.ru.

На втором месте с показателем 16 997 находится Бразилия. Третье место с показателем 10787 заняла Италия. В Штатах установлено 7366 камер, большая часть из них следит за нарушениями на перекрестках. (фото unsplash.com)