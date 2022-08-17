Поезд на магнитной подушке появится в Ленинградской области

Первую трассу с поездом на магнитной подушке построят в соседнем с Карелией регионе. Строительством магистрали в Ленобласти займется корпорация «Московский институт теплотехники». Об этом сообщил академик РАН Юрий Соломонов.

«Начали практическую работу по разработке конструкторской документации», - сказал ТАСС академик.

Ожидается, что проект в Ленинградской области станет первым опытным образцом серийной партии. Документы собираются подготовить к концу года, а запустить систему в эксплуатацию хотят в 2025 году. (фото unsplash.com)