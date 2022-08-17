Шеф-повар назвал признаки плохой пиццы из доставки

Бренд-шеф сервиса доставки Владимир Филимонов рассказал «Газете.Ru», что выдает некачественную пиццу из доставки. В первую очередь нужно обратить внимание на тесто. Если оно размякшее или пересушенное – это минус. Вдобавок, скудная начинка также не признак качественного продукта. Он также подчеркнул, что корочка должна быть хрустящей, а основа тонкой и пропеченной.

Хорошая пицца должна быть горячей, ингредиенты сочными, но не сырыми. Если пицца мятая или прилипла к коробке - это признак недобросовестного отношения курьеров к доставке, считает шеф-повар. По его словам, все ингредиенты пиццы должны сочетаться между собой.

«Если в качестве ингредиентов используют сырный продукт вместо моцареллы, дешевую томатную пасту вместо итальянского соуса или безвкусную ветчину из «бумаги», - пицца вряд ли достойна вашего внимания», - считает повар.

Филимонов посоветовал любителям итальянского блюда выбирать сервисы, которые предоставляют быструю и своевременную доставку. (фото unsplash.com, Brenna Huff)