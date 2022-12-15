В старинном карельском селе собирают игрушки времен СССР для елки

Узнали, как в Пряжинском районе готовятся к Новому году.

Жители деревни Савиново в Пряжинском районе надеяться на Деда Мороза не стали и сами установили пушистую ель. С пушистой красавицей ощущения праздника становятся ярче, особенно когда наряжаешь елку не только для себя, но и окружающих.

Традиция устанавливать общими силами главный атрибут Нового года — елку в Савиново возникла четыре года назад. Для главной деревенской елки местные жители собирали игрушки вскладчину: кто гирлянду принесет, кто игрушек добавит.

В этом году украсить елочку в центре деревни взялась многодетная семья Плешинец (у них четыре ребенка). На новогодних каникулах около зеленой красавицы пройдет семейное гуляние: «Новый год в народном стиле» (0+).

Жители Верхних Важин украсили елку еще в начале ноября, когда снегом даже и не пахло. Верхневажинцы украсили мишурой живую ель, которая находится на полпути в поселок. Приятный сюрприз поднимет настроение путникам.

В Ведлозере активисты села замахнулись на ретро-елку. Сейчас идет сбор елочных игрушек времен СССР. Ведлозерцы приносят старенькие игрушки прошлого века для украшения главной елочки села.

Самый «почтенный» возраст в коллекции раритетных изделий имеет стеклянный домик. Младше его по «возрасту» оказались разноцветные шары из стекла. Вскоре зеленая красавица заиграет разноцветными огнями и окунет в атмосферу прошлого всем на радость.

В Пряже в одном из магазинов стоит необычная елка. Она украшена мишурой, гирляндой и карточками с именами детей с ограниченными возможностями здоровья. Любой желающий, выбрав имя ребенка, оставляет для него новогодний подарок. Сам себе Дед Мороз получается. // фото Алины Гапеевой