Все идет по плану – где в Карелии опять отключат свет

График предстоящих отключений электричества представили энергетики. На неделе специалисты продолжат ремонты ЛЭП, подстанций, будут проводить работы по расчистке трасс линий электропередачи и технологическому присоединению новых потребителей. В связи с чем с 31 октября по 3 ноября в восьми районах Карелии, а также Костомукше и Петрозаводске могут возникнуть временные перебои.

Прионежский район:

- Деревня Бесовец (частично); ООО "Некст", ДНТ "Астра", «Речной-1», «Деревенский дом», «Березка», «Северные просторы 2-й км; деревн Нижний Бесовец: ДНТ "Сфера", СНТ "Солнечный", «Раздолье», «Северные просторы».

- 31октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 112-Д-164), Пролетарская (дома 6-19).

- 31 октября с 9.00 до 17.00. Местечки Сургуба, Ринда, деревня Намоево.

- 31 октября с 11.00 до 13.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная; деревня Уя.

- 1 ноября с 10.00 до 16.00. Село Таржеполь.

- С 31 октября по 2 ноября с 10.00 До 16.00. Деревня Орзега (частично).

- 1 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Новинка, Мира. Переулок Школьный (частично).

- 1 и 2 ноября с 9.00 до 17.00. Станция Деревянка: здание Прионежского водоканала.

- 2 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга.

- 2 ноября с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Цветочная, Озерная.

- 3 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная, Горная, Квятковского, Набережная, Заречная.

Петрозаводск:

- 1 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).

Костомукша:

- 31 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша (частично).

Пряжинский район:

- 31 октября и 1 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

Кондопожский район:

- 31 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Новинское шоссе (частично).

- 1 и 2 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).

- 3 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Чапаева, Восточная, Западная, Красная.

Медвежьегорский район:

- 31 октября и 1 ноября с 10.00 до 17.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

Сегежский район:

- 31 октября с 9.00 до 11.30. Поселок Лососий Порог: улицы Майгубская, Центральная (дома 1-4).

- 1 ноября с 10.00 до 11.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

- 1 ноября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: СОНТ "Выгозерский".

- 1 и 2 ноября с 13.00 до 15.30. Деревня Вожмогора.

- 2 ноября с 9.30 до 12.00. Поселок Кочкома.

- 2 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная.

- 3 ноября с 12.00 до 16.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Муезерский район:

- С 31 октября по 2 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улица 50 лет ВЛКСМ.

- 1 и 2 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Суккозеро.

Кемский район:

- 31 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: проспект Пролетарский (дома 40,42,44,46,50).

- 1 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 11).

- 1 и 3 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56, четная сторона и 59-83, нечетная сторона).

Олонецкий район:

- 31 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: лицы Привокзальная, Луначарского (дома 15, 17, 19, 28), Титова (дома 17-30), Пролетарская (дома 17,19,21). Переулок Карла Либкнехта.

- 1 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Лесная, Старый Олонец. Майская (дома 12-17).

- 1 ноября с 13.30 до 16.30. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А -129).

- 2 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Онежская, Молодёжная. Переулок Онежский.

- 2 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы 4-ой Пятилетки, Набережная, Первомайская, Заводская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А -110, Пионерская. Переулок Заводской.

- 3 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Школьные гаражи. (фото «Петрозаводск говорит»)