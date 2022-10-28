Как карп и дракон помогут исполнить мечту

Текст: Алина Гапеева

Многочисленные татуировки, нанесенные на кожу девушки, вызывают у некоторых людей, мягко говоря, шок. Для самой жительницы Петрозаводска эти «наколки» стали средством самовыражения.

Коллекция изображений на ее теле в виде магических знаков и мифических персонажей впечатляет. При этом каждый рисунок несет в себе определенный смысл.

— Изображение кои (карпа) связано с долголетием, умением поставить и достигать цель, дракон обозначает силу и власть. Птицы — знак победы и духовного начала, — перечисляет и объясняет татуировки София Молот. — Оружие — символ уверенности, защиты, стимул постоять за себя. А череп барана (Овна) – это мой знак зодиака. А это машина «БМВ». Надеюсь, что когда-нибудь у меня появится авто такой марки.

Девушка с детства грезила мечтой разукрасить свое тело. Заветная мечта сбылась, когда ей исполнилось шестнадцать лет: на руке появилось мифическое существо, выплевывающее лягушек. Дальше – больше. Постепенно тело украсили изображения кастета, биты, сердечка, лезвия бритвы, лилии, патронташа. В настоящее время ее спина, руки и ноги напоминают живую картинную галерею. Красота, да и только! Вот только приверженность дочери к современному искусству родители не оценили.

Мама и папа всегда были против татуировок на теле, – говорит девушка.— Но им ничего не оставалось делать, как только смириться с моим увлечением. Теперь родители называют меня «ходячий Эрмитаж» или «Тимати».

Стоит отметить, что набить татуировку — удовольствие не из дешевых. На разрисовывание тела петрозаводчанка тратила большую часть своей зарплаты мастера маникюра. За десять лет сумма затрат получилась впечатляющая – в общей сложности художества обошлись Софии почти в сто пятьдесят тысяч рублей. К тому же радости от самого процесса нанесения нательного рисунка — мало. При помощи иглы под кожу вводят специальную краску, которая остается там навсегда.

Добровольные «страдания» длятся по-разному. Все зависит от сложности и размера картинки. Например, мастер тату работал над нанесением самого большого рисунка, который находится на спине Софии, пять сеансов по 7-11 часов. Долго? Ничего не поделаешь, красота требует жертв.

Болевые ощущения и финансовые затраты не останавливают Софию Молот. Она готова воплощать новые идеи, в частности, мечтает набить еще одну — шестнадцатую по счету — татушку, благо свободное место на теле еще позволяет.

Обладательница тату не раз ловила на себе изучающие взгляды прохожих. Молодежь рассматривала синие руки и спину Софии с нескрываемым интересом, а порой даже с восхищением. У представителей старшего поколения внешний вид девушки вызывает суеверный страх и осуждение. Бабушки нередко крестились ей вслед. А для любимого мужа София – самая красивая девушка в мире.

Между прочим, до недавнего времени о существовании всемирного Дня татуировщика и татуированных людей, который отмечается ежегодно 1 октября, София даже не догадывалась. Теперь этот день в календаре для нее значится как особый.