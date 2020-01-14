В среду в Карелии прогнозируют мокрый снег и дождь

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Петрозаводске будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный порывистый, временами до сильного. Температура в ночные часы в пределах -1, +1. Днем немного потеплеет до +2, +4.

В Карелии также установится облачная погода. На большей части республики прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, мокрого снега, утром и днем мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный порывистый, временами до сильного. Температура воздуха ночью в пределах +2, -3, днем 0, +5.

Накануне МЧС по РК предупредило об усилении ветра 15 января, а также вероятности возникновения ЧС.

Ранее синоптики дали прогноз на предстоящую весну. Предварительные прогнозы обещают более теплые, чем обычно, март и апрель. Подробнее - здесь.