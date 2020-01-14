Синоптики обещают теплую весну вслед за аномальной зимой
Аномально теплая зима еще удивит россиян новыми температурными рекордами. Так, уже 16 января столбики термометров могут подняться до плюс пяти градусов. Минусовые температуры в европейской части России еще будут, однако в любом случае эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет, сообщают «Известия».
Более того, морозов не будет и весной, предварительные прогнозы обещают более теплые, чем обычно, март и апрель.
Климатологи также не спешат связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, поскольку все-таки для таких выводов было сделано недостаточно наблюдений.
По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне - 21-22 градуса. То есть все как положено,
- заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Однако и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что аномально теплые зимы вряд ли станут нормальным явлением для России. В ближайшие годы зимой возможны и экстремальные холода.