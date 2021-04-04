В спорклубе Петрозаводска опасаются, что их пытаются выжить

Текст и фото: Антонина Кябелева

Петрозаводский спортивный клуб «Академия спорта» неожиданно столкнулся со странной ситуацией. Клуб, активно работающий в области дополнительного образования и обучающий маленьких детей плаванию, постепенно стали вытеснять из муниципального бассейна Н2О. Руководитель клуба Виталий Лужанский не понимает причин столь необъяснимого отношения к спортивной организации. Мы попытались разобраться, что же происходит в сфере детского спорта и почему клубу, который вроде бы на хорошем счету, пытаются дать «от ворот поворот».

Лужанский рассказал, что уже много лет «Академия спорта» обучает плаванию детей в бассейне Н2О и никогда не было никаких проблем. Бассейн предоставляет физкультурно-оздоровительную услугу, позволяющую спортклубу в определенное время тренировать детей на отведенной для этого плавательной дорожке. Клуб, рассказал Виталий Лужанский, занимается плаваньем с детьми от 5 до 12 лет. В общей сложности с тренерами клуба плаванием занимаются больше ста пятидесяти детей.

Раньше администрация бассейна заключала договор с ООО «Спортэкип», с которым сотрудничает «Академия спорта», на весь учебный год — с сентября по май. И все были спокойны — и родители, и дети, и тренеры. Ситуация кардинально изменилась в начале 2021 года, когда администрация бассейна стала предоставлять услуги сроком на один месяц.

- Мы регулярно платим за предоставленные услуги, а администрация бассейна начинает «закручивать гайки». При этом руководство бассейна ссылается на городскую администрацию. Но никаких официальных бумаг предоставить нам не могут, по какой причине нам отказывают в заключении долгосрочных договоров. Мне кажется, что нас оттуда хотят выжить. У нас сначала одно время отняли, потом другое. А страдают дети,

- сказал Лужанский.

Муниципальный бассейн Н2О находится в оперативном управлении у спортивной школы олимпийского резерва № 3. Нам удалось поговорить с директором школы Александром Кишкиным. По его словам, спортивному клубу предоставлено достаточно времени для того, чтобы заниматься с детьми плаванием.

- В администрации города возникают вопросы относительно того, что одна из организаций, которая арендует воду в бассейне, в данном случае «Спортэкип», имеет слишком много, так скажем, времени на воде. И у них там закрадываются всякие такие нехорошие мысли на этот счет,

- сказал Кишкин.

Директор спортивной школы искренне не понимает, какие претензии у администрации к ООО «Спортэкип».

- Мне звонят работники администрации и говорят о том, что слишком много времени. Я говорю: «Так подождите, я же чем больше времени дам, тем лучше»… А администрация города в лице некоторых лиц говорит мне: «Александр Юрьевич, но тогда вы в этом случае берите и пусть ваши тренеры занимаются в это время с вашими детьми также платно», - рассказал директор.

Но у детской спортивной школы, объяснил Александр Кишкин, пока нет финансовой возможности дополнительно принимать на работу тренеров. К тому же, спортивный клуб занимается с дошкольниками, а у спортивной школы акцент сделан на учащихся. К тому же предоставление платных услуг позволяет выживать и спортивной школе, и бассейну.

- Я в администрации говорю: «В чем вопрос? Вы же мне согласовали этот прейскурант. На протяжении четырех лет люди все снимали, все было в порядке. Что сейчас-то произошло?», - рассказал Кишкин.

По его словам, никаких внятных аргументов на свои вопросы он не получил. Единственное, в чем удалось убедить чиновников администрации, так это в том, что до конца мая необходимо дать клубу спокойно доработать в бассейне. Что будет в сентябре, Кишкин не знает. Позднее Лужанский подтвердил, что клуб получил возможность заниматься в бассейне в течение апреля и мая.

Предоставление услуги — это для муниципальных спортивных объектов дополнительный заработок. Обязать предоставлять платные услуги в бассейне, объяснил Александр Кишкин, никто не может, так как главная функция бассейна Н2О — это обеспечить возможность заниматься ученикам спортивной школы. Все остальное уходит на второй план. Тем не менее, и обязанность зарабатывать на предоставлении платных услуг в бассейне, признался Кишкин, с него никто не снимал.

Спортивная школа № 3

По его словам, никаких претензий к работе ООО «Спортэкип» у него нет.

- Нам комфортно работать со "Спортэкипом". Мы знаем их сто лет, мы знаем, что у них профессионалы с детками занимаются, что у них все хорошо,

- сказал Кишкин.

Он заверил, что ООО «Спортэкип» никак не мешает заниматься детям из спортивной школы. Другими словами, услуги бассейна предоставляются ООО «Спортэкип» не в ущерб тренировкам детей из спортивной школы. Но тогда где логика? Бассейн должен зарабатывать. Спортивный клуб получает услугу тогда, когда в плавательных дорожках у спортивной школы нет потребности. Клуб на хорошем счету, исправно платит деньги, и к тому же занимается с маленькими детьми, которые не охвачены спортшколами.

Мы попытались выяснить через пресс-службу городской администрации, чем не угодил спортивный клуб или, возможно, ООО «Спортэкип» заместителю главы Петрозаводска Любови Иконниковой?

Знаете, что нам ответили? Что Любовь Иконникова вообще не в курсе ситуации, а все подобные вопросы единолично решает Александр Кишкин. Фактически чиновница всю ответственность переложила на директора школы, изобразив полное неведение.

Когда мы беседовали с Александром Кишкиным, он, видимо, пытаясь как-то оправдать озабоченность Иконниковой, рассказал, что ее волнует правовой статус предоставления спортивно-оздоровительных услуг.

Если коротко, то речь идет о том, нужно ли предоставлять услугу, когда речь идет о долгосрочном сотрудничестве, а не о разовом мероприятии, или, по закону, необходимо оформлять договор аренды. Если речь идет об аренде, то тогда следует проводить открытый аукцион, где победит тот спортивный клуб или индивидуальный предприниматель, кто готов заплатить большую цену.

Сегодня муниципальные спортивные объекты предоставляют спортклубам и индивидуальным предпринимателям так называемую спортивно-оздоровительную услугу. Фактически речь идет о возможности тренироваться — на плавательной, беговой или ледовой дорожке, в спортивном зале, на ледовом стадионе, на футбольном поле. Не секрет, что спортивных объектов в Петрозаводске не хватает, и клубам бывает непросто найти место для тренировок. В этой ситуации многим приходится крайне внимательно выстраивать свои отношения с теми, от кого зависит, предоставят клубу или индивидуальному предпринимателю удобное время для тренировок или откажут, сославшись на то, что все занято спортивными школами. Понятно, что столь зависимое положение большинство частных клубов не устраивает, но они вынуждены с этим мириться, так как иной возможности существовать просто нет.

Меня смутило одно обстоятельство. Сложилось такое впечатление, что чиновников мэрии волнует только спортивно-оздоровительные услуги, которые предоставляют в бассейне Н2О. Но аналогичным образом работают все муниципальные спортивные объекты.

Если у Александра Кишкина в управлении только бассейн, то, скажем, муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» ведает спортивным комплексом «Луми», Домом бокса, лыжным комплексом «Фонтаны». И точно также предоставляет спортклубам, организациям, индивидуальным предпринимателям и просто гражданам спортивно-оздоровительные услуги. Руководитель Дирекции спортивных сооружений Василий Филин принципиально не согласен с тем, что услуги, которые предоставляются в спортивных комплексах, можно трактовать как аренду.

- Аренда - это, когда полностью предоставляется помещение. Мы, например, арендуем комплекс «Коралл». Мы полностью отвечаем и хозяйствуем на этой территории. А когда спортивный клуб приходит к нам, в тот же «Коралл», или в дирекцию, то здесь он получает уже услугу. Потому что работает наш вахтер, работает наш гардероб, они используют воду, работают наши уборщицы. Они получают услугу физкультурно-оздоровительного комплекса. И ни о какой скрытой аренде, я не знаю, кто это придумал, речи не идет,

- сказал Филин.

Он убежден, что городские спортивные учреждения, которые предоставляют услуги, работают в правовом поле. По словам Василия Филина, он договор заключает со спортивными клубами на год или полгода, а потом его продлевает или заключает новый. Василий Филин слышал о ситуации, сложившейся вокруг ООО «Спортэкип».

- Комиссия должна разобраться, что там такое,

- заметил Василий Филин.

- А есть какая-то комиссия, которая разбирается с этим? Мне в администрации сказали, что никакой комиссии нет, - удивилась я.

- Я проблемы не вижу, - мгновенно среагировал Василий Филин.

Судя по разговору с руководителем дирекции, к нему со стороны мэрии никаких претензий по поводу того, что он предоставляет спортклубам услуги на длительный срок, не поступало. Он сказал, что клубам тоже нужно где-то заниматься, а дирекции получать средства для содержания спортивных объектов.

Откровенно говоря, мне до сих пор не понятно, кому «перешел дорогу» клуб «Академия спорта». Но очевидно, что вокруг него собираются грозовые тучи с явным административным накалом. Администрация Петрозаводска пытается полностью «откреститься» от ситуации, но делает это крайне неумело. Легко понять недоумение Александра Кишкина, который получает странные сигналы от работодателя, но не знает, как на них реагировать.

Непонятная возня вокруг клуба «Академия спорта» кажется мне нездоровой и крайне вредной для всего спортивного сообщества. Кто же будет вкладывать в развитие спорта талант, силы, время, деньги, если любой клуб можно «прихлопнуть», так сказать, без объяснения причин? Я всегда была уверена, что задача местной власти расширять, в том числе, спортивное пространство, а не устранять конкурентов.