В МЧС предупредили жителей Карелии о сильном ветре

5 апреля Карелия окажется под властью сильного ветра. Соответствующее предупреждение опубликовало МЧС по РК.

По данным ведомства, с 5 утра, начиная с юго-западных районов, в республике ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Ветра будут дуть весь день. Под действие неблагоприятного явления попадут все районы Карелии и Петрозаводск.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к повисшим низко проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья. Не стоит оставлять автомобили рядом со слабо закрепленными конструкциями и большими деревьями, которые под напором ветра могут упасть. Следует ограничить поезки на личном транспорте, нахождение детей на улице и передвижение по подвесным мостам. Фото mycdn.me