Жители Петрозаводска назвали проблемы в благоустройстве города

Мэрия Петрозаводска провела опрос среди жителей по теме благоустройства разных микрорайонов города. В анкетировании поучаствовали более 1100 горожан, сообщает пресс-служба городской администрации.

Респонденты остались удовлетворены выполненными работами по благоустройству, однако, отметили ряд вопросов, в которых необходимо добиться улучшений. Это уличное освещение, озеленение, ремонт пешеходной инфраструктуры.

В мэрии также напомнили, что с 26 апреля по 30 мая на платформе 10.gorodsreda.ru пройдет голосование за объекты, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Сделать свой выбор в пользу одной из предложенных территорий могут жители старше 14 лет. Для участия в голосовании необходима регистрация на портале госуслуг. Фото pikabu.ru