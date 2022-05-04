04 мая 2022, 15:06
В Сортавале появилась «новая улица со старым названием»
Обновленный причал, новое здание морского вокзала, ресторан и парковка скоро примут первых посетителей
«В нашем городе появилась новая улица с очень старым названием - Валаамская», - так представил благоустройство набережной глава Сортавалы Серегй Крупин.
На территории уже появилось новое здание морского вокзала с рестораном и залом ожидания, реконструируется причал. Рядом ведутся работы по устройству парковки для автобусов и автомобилей.
Как рассказали в администрации города, в настоящий момент воплощаются решения по благоустройству прилегающей территории. Фото: vk.com.