В Сортавале появилась «новая улица со старым названием»

«В нашем городе появилась новая улица с очень старым названием - Валаамская», - так представил благоустройство набережной глава Сортавалы Серегй Крупин.

На территории уже появилось новое здание морского вокзала с рестораном и залом ожидания, реконструируется причал. Рядом ведутся работы по устройству парковки для автобусов и автомобилей.

Как рассказали в администрации города, в настоящий момент воплощаются решения по благоустройству прилегающей территории. Фото: vk.com.