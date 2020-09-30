В Сортавале молодой человек пытался похитить электрический кабель

Вчера в Сортавале в одном из охотничьих хозяйств сработала тревожная сигнализация, сообщает Управление Росгвардии по Республике Карелия.

Прибыв через три минуты на охраняемый объект, росгвардейцы узнали от работников организации, что неизвестный молодой человек проник на территорию и похитил электрический кабель.

Правонарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Им оказался 32-летний местный житель.

Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел, которые проведут проверку по факту случившегося и примут процессуальное решение.