В Карелии официально закончился пожароопасный сезон

Сегодня на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия № 1676 от 24.09.2020 заканчивается пожароопасный сезон 2020 года, сообщает в своем паблике авиалесоохрана Карелии.

С начала пожароопасного сезона в лесах Карелии был ликвидирован 141 очаг лесных пожаров на общей площади 520 га.

АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в борьбе с лесными пожарами в 2020 году.