30 сентября 2020, 10:13
В Карелии официально закончился пожароопасный сезон
Почти полторы сотни возгораний потушили пожарные в лесах Карелии в этом году
Сегодня на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия № 1676 от 24.09.2020 заканчивается пожароопасный сезон 2020 года, сообщает в своем паблике авиалесоохрана Карелии.
С начала пожароопасного сезона в лесах Карелии был ликвидирован 141 очаг лесных пожаров на общей площади 520 га.
АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в борьбе с лесными пожарами в 2020 году.