Охлопков заявил, что сначала «Спутник V» проверят на медиках

В Республике Карелия более двадцати медработников привьют от COVID-19 в качестве испытания, заявил во время прямой линии в соцсети министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, сообщает Интерфакс Северо-Запад.

"Мы будем вакцинировать 21 медработника, которые подписали информированное добровольное согласие. В последующем, если они это очень хорошо перенесут, мы получим уже вторую партию вакцины - примерно более пятисот <доз>. В последующем, ближе к декабрю, мы получим, по всей видимости, <партию вакцины> уже для населения в общем",

– сообщил Охлопков.

Кроме того, по его словам, лекарства с 5 октября жителям республики на дом будут доставлять волонтеры из числа студентов-медиков. Это связано с угрозой второй волны распространения COVID-19.

"Дело в том, что при первой волне дистанционное распределение лекарственных препаратов касалось только льготников. Сейчас мы прорабатываем возраст старше 50 лет, возможно, и дети. Волонтеры - это студенты-медики, у которых будет свободное время распространять лекарственные препараты",

- заявил Охлопков.

В целом же, сейчас в регионе "наблюдается умеренный прирост случаев COVID-19", отметил Охлопков.

Как сообщал «Петрозаводск говорит», первая партия вакцины против коронавируса разработки НИИ им. Гамалеи поступила в Карелию 24 сентября. Из федерального центра прислали 42 дозы. По заключенному с Минздравом РФ соглашению до конца года в республику должно прийти 532 дозы вакцины.