Бюджетникам Карелии повысят зарплату с 1 октября

Зарплаты бюджетников Карелии 1 октября будут проиндексированы на 3 процента. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава республики Артур Парфенчиков, сообщает управление пресс-службы губернатора.

Индексация коснется более 13 тысяч человек - это работники государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета.

Напомним, на федеральном уровне принято аналогичное решение - с 1 октября повышаются зарплаты работников федеральных бюджетных учреждений.