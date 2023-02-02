В школе имени Фрадкова снесут стены и потолки

В школе имени Фрадкова в Петрозаводске начнется большой ремонт. Рабочие снесут все стены, кроме несущих, а также потолочные перекрытия. Им предстоит заменить сети внутри и отремонтировать помещения.

Сейчас работы ведутся в пристройке школы №9, где расположен спортивный зал. По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, пристройка не задействована в образовательном процессе, а специалистам нужно исследовать состояние несущих конструкций. Помещения пристройки отремонтируют в первую очередь, чтобы перенести часть школьного оборудования.

С 27 февраля учащихся «девятки» направят в другие школы № 10 и финно-угорскую. Учиться детям придется во вторую смену. Любарский обещает, что расписание сформируют так, чтобы школьникам не пришлось учиться допоздна.

С 6 по 10 февраля для родителей учеников школ №9, 14, 20 и 25, где также начнутся масштабные ремонты, проведут собрания, на которых расскажут об организации образовательного процесса. // фото со страницы главы города ВК