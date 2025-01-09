В школах не собираются вводить ограничения из-за метапневмовируса

В российских школах не собираются вводить ограничения на фоне метапневмовируса. Об этом сообщает пресс-служба минпросвещения РФ.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что система образования продолжает работать в штатном режиме. Отмечается, что на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется.

Вспышка метапневмовируса зафиксирована в Китае. // фото freepik.com