09 января 2025, 08:18
В школах не собираются вводить ограничения из-за метапневмовируса
Система образования в России продолжает работать в штатном режиме
В российских школах не собираются вводить ограничения на фоне метапневмовируса. Об этом сообщает пресс-служба минпросвещения РФ.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что система образования продолжает работать в штатном режиме. Отмечается, что на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется.
Вспышка метапневмовируса зафиксирована в Китае. // фото freepik.com