В сети появились фото пылающего дома в Кеми

Пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в городе Кемь. Горел частный жилой дом № 18 на улице 2-ой Пятилетки, писал сегодня портал «Петрозаводск говорит».

В паблике ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" появились фото с пожара, сигнал о котором был получен вчера в 17 часов 10 минут.

По уточненной информации в борьбе с огнем участвовали 13 человек и 5 единиц техники. Несмотря на это, пожар удалось ликвидировать только в 20:02, то есть через три часа.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"